王陽明「二度拒絕比愛心」！正妹YTR實測喊：可惡

王陽明近日為了宣傳主演新片「角頭－大橋頭」全台跑透透，有網友在Threads透露，想要請王陽明一起比愛心遭拒，王陽明還輕佻回應「我不比娘砲的動作」，引起軒然大波，就連教育部、性別平等協會都發文指責，他日前出席活動時才為失言道歉。百萬Youtuber「賤葆」後宮之一的品子昨（26）日也實測與王陽明合照「比愛心」，結果則讓品子相當失望。

品子昨天到電影院觀賞《角頭－大橋頭》，電影結束後遇到王陽明則興奮地比出愛心手勢，希望能與王陽明合體拍照，但王陽明則是用剪刀手來代替，委婉拒絕與品子合體筆愛心。品子也將畫面分享到IG限時動態上，只見品子皺眉露出尷尬又不失禮貌地微笑，並失望地寫下：「可惡！看來現在還是不能比愛心。」

先前有網友在Threads上貼出影片，透露原先想要跟王陽明一起比愛心，但王陽明則以擊掌回應，網友則表示：「寶寶你很不浪漫」，釣出王陽明則在底下回應：「不是不浪漫，我不比娘砲的動作，我也不用美機（肌）」引發各界議論。對此，王陽明日前出席公開活動時則公開致歉，坦言「的確寫了娘炮兩個字非常不妥」，強調「電影是大家的，我不應該說那種話」，並說經過這次炎上風波之後，學到「說話之前要多想一下再說」，期許自己可以成為更懂說話的男人。

品子親自實測與王陽明比愛心。圖/摘自品子IG

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