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健康亮紅燈！59歲資深女星突暴瘦 親揭身體現況

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
59歲資深演員王月日前被檢查出三酸甘油酯、膽固醇過高。 圖/摘自王月臉書
59歲資深演員王月日前被檢查出三酸甘油酯、膽固醇過高。 圖/摘自王月臉書

59歲資深演員王月日前被檢查出三酸甘油酯、膽固醇過高，後來則開始努力調正飲食、培養運動習慣，近日她曝光近況，笑說結果不小心變太瘦。

王月自從發現健康出問題後，開始啟動「新生活運動」，「幾乎每天走山1小時，如天候不佳，則在家裡超慢跑30分鐘，每周一次重訓課，不吃澱粉，補充很好的魚油 。3周後體重瘦了3公斤，膽固醇232到158，三酸甘油酯234到70，一切指數回歸正常」。

王月也透露，這波「新生活運動」也帶來了副作用，原先4年來都維持49公斤上下，但這回卻瘦到剩46公斤，「所以之後，開始吃了點澱粉，但還是少吃精緻澱粉。新生活運動迄今4個月了，體重有回胖1公斤，上周檢查血液指數也都維持的很好，繼續促進健康中，和大家共勉。」

王月自從發現健康出問題後，開始啟動「新生活運動」，開始調整飲食、運動。 圖/摘自王月臉書
王月自從發現健康出問題後，開始啟動「新生活運動」，開始調整飲食、運動。 圖/摘自王月臉書

王月自從發現健康出問題後，開始啟動「新生活運動」，開始調整飲食、運動。 圖/摘自王月臉書
王月自從發現健康出問題後，開始啟動「新生活運動」，開始調整飲食、運動。 圖/摘自王月臉書

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