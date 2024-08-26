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蕭敬騰PO出與老婆Summer「私照」 認了將於這天辦喜宴

聯合報／ 記者許晉榮／即時報導
蕭敬騰（左）幫老婆Summer整理吹頭髮。圖／摘自臉書
蕭敬騰（左）幫老婆Summer整理吹頭髮。圖／摘自臉書

蕭敬騰（老蕭）與經紀人老婆Summer（林有慧），結婚將滿1年，近日傳出兩人將於結婚週年日前夕舉辦婚禮，並邀請親友一同見證他們的幸福。

老蕭去年6月突如其來在Summer 的50歲生日當天求婚成功，兩人隨後在10月19日登記結婚，如今將滿1年，傳出兩人訂於10月13日在萬豪酒店舉辦盛大婚宴，目前已有親友陸續收到簡訊，詢問是否有空出席兩人婚宴。

對此蕭敬騰稍早在社群平台認了喜事，「感謝關心，也很開心能向大家分享我們的喜悅，我們去年10月完成登記，婚後生活一切如往常，去年因為時間太匆促，今年計劃會在工作空檔以婚禮為由安排一場溫馨的親友聚會，一場輕輕鬆鬆簡簡單單的親友聚會。我們正在演唱會巡演，目前先專注在工作，希望大家都幸福快樂」。

最後還附註：「愛你們，是的！@summer_lin_627 她的秀髮都是我在維護的。」逗樂眾人。

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