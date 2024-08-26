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49歲女星乳癌復發擴散至淋巴 「雙手梳頭狂掉髮」親洩心聲

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
吳文忻近來曝光大量掉髮照。 圖/摘自IG
吳文忻近來曝光大量掉髮照。 圖/摘自IG

港姐出身女星 Nathaliie 吳文忻（現已改名吳忻熹）2022年罹患乳癌，今年卻傳出復發已擴散至淋巴腺，曾在化療後有「等死的感覺」，但後來決定全力對抗病魔，並與大家分享抗癌日記，希望仍能恢復健康也能幫到他人。

吳文忻近日透露，剛接受第三次化療，並在IG上曝光短片，影片中她不時用雙手梳頭，並透露已開始掉髮：「21/8/2024今日起身一梳頭，WOW! 今日開始甩頭髮了，沒想到我竟然有點兒興奮呢！」

吳文忻昨（25）日又再度曝光大量掉髮照，照片中只見她手捧著一大把頭髮，並寫下：「朋友怕我看到自己的頭髮掉那麼多會情緒低落，放心！我不會因爲脫髮而情緒低落，我估計咗他掉，掉到我受不了的地步，我會剃啦！」只見她的髮量明顯比先前少了許多，網友們見狀紛紛留言替她加油打氣，也建議她能選購假髮、帽子來加以裝扮。

吳文忻近來曝光大量掉髮照。 圖/摘自IG
吳文忻近來曝光大量掉髮照。 圖/摘自IG

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