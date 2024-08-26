墾丁物價太貴？女星列「出遊明細」逆風挺：網美飯店1晚3000

墾丁觀光近來負面消息不斷，日前更傳出「6片櫛瓜100元」引發外界譁然！近日雙胞胎女星佩佩到墾丁遊玩，還特地列出了這趟旅行的花費，狂讚這次的墾丁行相當滿意。

佩佩今（26）日在臉書分享到墾丁玩的經驗，並透露這次與女兒搭火車，從桃園到高雄票價只要幾百元，而從高雄到墾丁則是刷悠遊卡100多元，「如果你不是跟我一樣家裡有小孩喜歡坐火車，那麼建議你出國坐飛機可能比較適合。 」

此外，佩佩更透露這次的住宿訂到了一間蔡依林拍MV的網紅飯店，一個晚上只要3000左右；而在墾丁大街則是在熱炒店用餐，點了一盤100元的生魚片，還大讚「超厚」，接著又買了一杯45元飲料，直言「新聞上的網紅說他買了6片櫛瓜100元很貴，那⋯⋯應該真的是我運氣比較好，這趟並沒有花到太多冤枉錢。」

佩佩強調，雖然有些人認為墾丁物價高，但其實是取決於個人消費選擇、安排，「少一點人去的話，海邊應該會更乾淨、物價可能也會更低，飯店也會隨時訂都有，對我這個消費者來說是好的。希望價格合理的店家能夠生意興隆，太貴的店家相信自然會被社會淘汰。」

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