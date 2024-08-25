小嫻哽咽揭「頻道停更105天」原因 搶先曝大學新生活
小嫻（黃瑜嫻）移居屏東後，還以特殊選才的管道錄取了國立屏東大學音樂學系，也開設了YouTube頻道，不過日前她更新了影片，吐露為何停更了105天，也宣布接下來計畫。
小嫻坦言因為前陣子外婆過世，所以這段時間她很少更新社群，頻道也暫時停更，都是在沈澱自己的心情，她是外婆從小帶大的，因此她有什麼心事都會跟外婆說，外婆過世後留下了一個戒指，還有教導她的樂觀與勇敢，所以之後她會帶著這些繼續迎向人生，另外也宣布頻道之後會陸續拍她大學生活，而去年她宣告自己錄取了國立屏東大學音樂學系，如今趁著開學前，約了系主任先瞭解校內的一些設施，像是琴房等，也秀了一些她苦練半年多彈琴功力，被系主任稱讚與她原先預期中的要好。
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