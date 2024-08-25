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才跟珍妮佛洛佩茲離婚！小班被爆搭上甘迺迪家千金

聯合報／ 記者黃保慧／即時報導

珍妮佛洛佩茲班艾佛列克分手近20年，2022年舉行婚禮世紀復合還結婚，想不到2年戀又告吹，21日爆出已經正式離婚，網上開始爆出許多他們分開主因，沒想到近日傳出班艾佛列克搭上美政治人物小羅勃甘迺迪的女兒凱薩琳（Kickkennedy ）。

綜合外媒報導，珍妮佛洛佩茲、班艾佛列克分居幾個月來，班艾佛列克經常出現在好萊塢熱門景點，有人就目睹到他和他與36歲的凱薩琳在一起。而這位凱薩琳大有來頭，除了是「甘迺迪家族」後代之外，在史丹佛大學攻讀歷史與戲劇，也是名環保人士，她也曾演過「花邊教主」，客串演自己。

至於珍妮佛洛佩茲、班艾佛列克分手原因眾說紛紜，稱班艾佛列克不適應珍妮佛一貫高調的作風，但珍妮佛友人透露，明明2年前是班艾佛列克主動求復合，如今卻是熱臉貼冷屁股，友人說「她非常憤怒，小班讓她感到羞辱」。

其實在3月他們就感情破裂，於4月26日正式分居，他們以「不可調和的分歧」為由提出離婚，並且請求法官不向雙方提出贍養費要求，只要支付雙方律師費用，有知情人士指出，「珍妮佛非常努力想讓這樣的生活順利進行，但她非常難過，一如既往地，小孩永遠是最重要的事」。

凱薩琳是小羅勃甘迺迪女兒。圖／摘自IG
凱薩琳是小羅勃甘迺迪女兒。圖／摘自IG
凱薩琳。圖／摘自IG
凱薩琳。圖／摘自IG
班艾佛列克(右)與珍妮佛洛佩茲曾經一起出雙入對，以後再也見不到了。(路透資料照片)
班艾佛列克(右)與珍妮佛洛佩茲曾經一起出雙入對，以後再也見不到了。(路透資料照片)

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