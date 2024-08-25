米可白搭火車驚見男子「下體蠕動」 出手制止一舉動結局超尷尬
米可白為人有正義感，看到火車上有男性在騷擾女乘客，就決定出手相救，沒想到一個舉動讓全車人都看著她，事後發現覺得自己超蠢。
米可白在「女王大人」節目上談到，有次搭火車看到有名男子站在車廂走道，會對著坐在靠走道座位的女性用下體摸蹭，見男子不停蠕動下體，覺得很噁心，雖然感覺有些害怕，但還是決定挺身而出，就走過去將男子用力擠開，然後就悄聲對被騷擾的女乘客說：「剛那名男子一直用下體撞你手臂」，不過她一說完，全車廂的人都看著她，這時才發現原來自己戴著耳機，所以講話超大聲，而這也讓那名男子嚇得立刻換到別的車廂。
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