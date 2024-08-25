與許雅鈞結婚19年屢被傳家暴 小S無奈吐實「我是個大卒仔」
小S與許雅鈞結婚19年，外界屢傳她受到老公家暴，雖然澄清過但傳言還是沒有停止，日前她在節目上吐露其實自己是個大卒仔。
小S在「小姐不熙娣」節目上聊到八卦話題，無奈吐露「到現在都有人覺得，我老公每天在打我」，來賓王思佳還開玩笑接話「沒有嗎？」小S也搞笑接哽「一個禮拜一次而已」，雖然澄清過但總是有人會相信，甚至還有人會同情許雅鈞問娶到小S是否很倒楣，因為她看起來很尖酸刻薄，應該會對老公很兇，這樣的情況至今都還會出現，讓小S覺得對許雅鈞抱歉，更坦承自己螢光幕上看起來很犀利，但私下其實是個大卒仔。
更多推薦
▪獨／河北彩伽改名內幕不藏了！獨特口技自豪「會舒服」
▪陳芳語不藏了！露胯骨＋大洩丁字褲頭 超辣登台超腰瘦
▪看一篇就夠！五月天犀利趴黃腔、笑點懶人包統整
▪「小胖」林育羣開口唱這首歌 白冰冰當場變臉：要給我難看嗎
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言