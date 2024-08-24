孫安佐被酸媽寶、可憐 曝粉絲挑釁全內容喊話「MMA規則對練」

孫鵬、狄鶯獨子孫安佐擔任《拳願之星》評審，與另一評審「台中拳王」韓森（燒打雞）爆衝突未落幕，23日又自曝喊話網友「約對練」，不過原因是被嗆媽寶、唬爛，他忍不了。

孫安佐昨晚於IG限時動態曬出和網對話，對方指他是媽寶，孫安佐則回對方依MMA規則「這是一場sparring（對打練習）你就是我的對手」，約對方公園見，並放話：「等等我到了 你最好不要不在」，而網友則繼續酸他「靠爸靠媽找人喬事、學會唬爛、可憐」，孫安佐公開對話內容並標記「有粉絲想找我約對練」。

孫安佐隨後又曝光他告知對他已經在路上，要對他不要跑，對方則繼續嗆他「全台灣的成年人都知道你靠爸靠媽很可笑的，不用擔心多被笑幾次」，不過孫安佐顯然沒見到人，問道「你人士在哪啦，給我你的定位」，並透露他在路上就已被對方封鎖了。

孫安佐擔任真人秀《拳願之星》評審。圖／截自IG／sun_gojo99

孫安佐公開和網友對話。圖／截自IG／sun_gojo99

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