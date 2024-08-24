孫安佐被酸媽寶、可憐 曝粉絲挑釁全內容喊話「MMA規則對練」
孫鵬、狄鶯獨子孫安佐擔任《拳願之星》評審，與另一評審「台中拳王」韓森（燒打雞）爆衝突未落幕，23日又自曝喊話網友「約對練」，不過原因是被嗆媽寶、唬爛，他忍不了。
孫安佐昨晚於IG限時動態曬出和網對話，對方指他是媽寶，孫安佐則回對方依MMA規則「這是一場sparring（對打練習）你就是我的對手」，約對方公園見，並放話：「等等我到了 你最好不要不在」，而網友則繼續酸他「靠爸靠媽找人喬事、學會唬爛、可憐」，孫安佐公開對話內容並標記「有粉絲想找我約對練」。
孫安佐隨後又曝光他告知對他已經在路上，要對他不要跑，對方則繼續嗆他「全台灣的成年人都知道你靠爸靠媽很可笑的，不用擔心多被笑幾次」，不過孫安佐顯然沒見到人，問道「你人士在哪啦，給我你的定位」，並透露他在路上就已被對方封鎖了。
更多推薦
▪蕭亞軒手術在即驚傳浴室摔傷 經紀人曝她狀況
▪有錢也買不到！河北彩伽見面會秒殺 2萬元VVIP票全搶光
▪年底就要當爸...《新西遊記》35歲製作人驚傳車禍身亡
▪獨／學霸歌手肺泡破裂險當眾昏倒 旁人念佛經救回一命
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言