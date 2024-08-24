快訊

追捕新進度！德國隨機砍人案釀3死8傷 警方稱已拘留1人

最低工資估漲4%…時薪、月薪累積調幅落差大 勞團憂成缺工肇因

影／蛋黃酥名店「不二坊」排隊亂象再起 彰化市長怒：銷售模式早該檢討

孫安佐被酸媽寶、可憐 曝粉絲挑釁全內容喊話「MMA規則對練」

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
孫安佐擔任真人秀《拳願之星》評審。圖／截自IG／sun_gojo99
孫安佐擔任真人秀《拳願之星》評審。圖／截自IG／sun_gojo99

孫鵬狄鶯獨子孫安佐擔任《拳願之星》評審，與另一評審「台中拳王」韓森（燒打雞）爆衝突未落幕，23日又自曝喊話網友「約對練」，不過原因是被嗆媽寶、唬爛，他忍不了。

孫安佐昨晚於IG限時動態曬出和網對話，對方指他是媽寶，孫安佐則回對方依MMA規則「這是一場sparring（對打練習）你就是我的對手」，約對方公園見，並放話：「等等我到了 你最好不要不在」，而網友則繼續酸他「靠爸靠媽找人喬事、學會唬爛、可憐」，孫安佐公開對話內容並標記「有粉絲想找我約對練」。

孫安佐隨後又曝光他告知對他已經在路上，要對他不要跑，對方則繼續嗆他「全台灣的成年人都知道你靠爸靠媽很可笑的，不用擔心多被笑幾次」，不過孫安佐顯然沒見到人，問道「你人士在哪啦，給我你的定位」，並透露他在路上就已被對方封鎖了。

編輯推薦

孫安佐擔任真人秀《拳願之星》評審。圖／截自IG／sun_gojo99
孫安佐擔任真人秀《拳願之星》評審。圖／截自IG／sun_gojo99

孫安佐公開和網友對話。圖／截自IG／sun_gojo99
孫安佐公開和網友對話。圖／截自IG／sun_gojo99

相關新聞

孫安佐被酸媽寶、可憐 曝粉絲挑釁全內容喊話「MMA規則對練」

孫鵬、狄鶯獨子孫安佐擔任《拳願之星》評審，與另一評審「台中拳王」韓森（燒打雞）爆衝突未落幕，23日又自曝喊話網友「約對練」...

退選1年恢復美國籍？賴佩霞吐真心話：台灣護照很好用

賴佩霞去年與鴻海創辦人郭台銘參與總統大選期間，因「放棄美國籍」一事掀起討論，事隔1年，依然頻被問是否恢復美國籍，今(27...

葛斯齊曝「大愛男星認出軌」 爆料文全刪：憲哥說演藝圈是溫暖的

資深狗仔葛斯齊23日爆料已婚男星出軌，給出5線索，甚至還加碼爆料手機型號，喊話對方別裝死...

王菲、謝霆鋒「牽手摸腿、頭靠肩」機場放閃 網看天后：眼睛亮亮的

王菲將頭靠向謝霆鋒，謝霆鋒將手放在王菲腿上等親密舉動，感情依舊甜蜜...

JK羅琳隔15天刪留言又嗆聲 「花時間扮女裝不如驗DNA」

「哈利波特」系列小說作者JK羅琳（J.K. Rowling）向來宣揚女權，在奧運期間竟在社群網站發文關注奧運，影射包括台...

朱芯儀照X光「胸部有異狀」以為癌症復發 崩潰痛哭：人生還有意義嗎？

朱芯儀2年前發現罹患乳癌第三期，歷經1年多奮鬥，開刀「切除乳房」、挺過18次化療，去年初宣告抗癌成功，已能像一般人一樣生活。不料，近日她回診追蹤卻發現X光照片上有「亮點」異狀，她當場在診間外痛哭，並自問：「這樣我的人生還有意義嗎？！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。