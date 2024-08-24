退選1年恢復美國籍？賴佩霞吐真心話：台灣護照很好用

賴佩霞去年與鴻海創辦人郭台銘參與總統大選期間，因「放棄美國籍」一事掀起討論，事隔1年，依然頻被問是否恢復美國籍，今(27日)她出席「設計人生論壇」演講，會後受訪表示：「沒有這個打算耶，台灣護照很好用啊！」透露這一年來，雖然生活依然忙碌，但多半都是較「安靜」的工作例如寫書、讀書等，刻意讓放慢生活步調。

提到退選後這一年的變化，她表示：「有很多時間做比較安靜的事，前幾年都太忙了，這段時間安靜下來寫書，滿好的。」透露先前因參選累到暴瘦6公斤，她笑說現在還是保持當時身材，對於現在纖瘦體態相當滿意。

去年的短暫參選是一場夢，對賴佩霞而言，「我的人生不在於我的設計範圍，我沒有特別設計我的人生，正心正念就是我秉持的。」對於未來是否再參選？她直呼要感謝參選過程幫助過自己的人，「很多朋友在那段時間私底下告訴我，佩霞，要不要幫你說說話？我說不要，你們不需要承擔那一些，但是私底下來告訴我，覺得我是勇敢的人，有些人是看笑話，有些人是揶揄，但是有很多人在旁邊支持我，去年給自己的標語是勇敢去愛，任何人找我，覺得能對他有幫助，whynot？」對於是否再參選採開放態度。

她為參選而放棄美國籍，如今是否恢復美籍，賴佩霞認為台灣護照很好用，目前也沒有恢復美國籍的想法，她曾與民眾黨主席柯文哲合作舞台劇「倒垃圾」，近期柯文哲深陷政治獻金帳目不清爭議，賴佩霞表示沒有和柯文哲聯絡，提到是否擔心對方無法參與舞台劇演出，她表示，「那個都不應該會是我需要擔心的事情。」

賴佩霞(右起)與謝瑞珊、郝旭烈出席「設計人生論壇」講座。圖／「設計人生」論壇暨工作提供 賴佩霞出席「設計人生論壇」和年輕人對談。記者王聰賢／攝影 賴佩霞出席「設計人生論壇」和年輕人對談。記者王聰賢／攝影

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