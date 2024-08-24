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葛斯齊曝「大愛男星認出軌」 爆料文全刪：憲哥說演藝圈是溫暖的

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
葛斯齊最近錄製《11點熱吵店八卦嘴大賽》得到冠軍獎盃。圖／截自臉書／葛斯齊 （Ryan Ko）
葛斯齊最近錄製《11點熱吵店八卦嘴大賽》得到冠軍獎盃。圖／截自臉書／葛斯齊 （Ryan Ko）

資深狗仔葛斯齊23日爆料已婚男星出軌，並給出「50多歲」、「已婚」、「大愛戲」、「老婆本月泰國行已返台」、「本月有參加記者會」5線索，甚至還加碼爆料手機型號，喊話對方別裝死，引起眾人猜測，然而晚間他透露對方「認了」，並將爆料貼文都刪了。

葛斯齊23日晚間寫下：「我沒有要摧毀人家家庭！我知道你認了」，他表示事情結束，喊話對方「請自愛」，最後還引用憲哥（吳宗憲）之言：「憲哥說 演藝圈是溫暖的」

葛斯齊透露對方已經認出軌。圖／截自臉書／葛斯齊 （Ryan Ko）
葛斯齊透露對方已經認出軌。圖／截自臉書／葛斯齊 （Ryan Ko）

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