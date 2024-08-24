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「她繼續嘴硬」陳時奮提誣告勝訴 再求償高虹安975萬加收利息

王菲、謝霆鋒「牽手摸腿、頭靠肩」機場放閃 網看天后：眼睛亮亮的

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
王菲將靠向謝霆鋒。圖／截自微博／娛樂有飯
王菲將靠向謝霆鋒。圖／截自微博／娛樂有飯

王菲謝霆鋒於2014年世紀復合，兩人平日對感情低調，不過並不避諱機場同框，曾數次被目擊機場同行的模樣，而最近兩人現身香港、北京機場，同樣被媒體捕捉到身影，除了在香港機場手牽手，到北京時兩人坐上接駁車，亦可見王菲將頭靠向謝霆鋒，謝霆鋒將手放在王菲腿上等親密舉動，感情依舊甜蜜。

網友看兩人互動直呼「真是穩穩地幸福」，粉絲開心稱「我CP全世界最甜」，還有網友看王菲狀態讚嘆「50（歲）能這樣的狀態，酷」，也有人看王菲「眼睛還亮亮的」，稱天后正享受著美好的愛情。

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陸媒拍到王菲和謝霆鋒現身機場。圖／截自微博／新浪微博
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