JK羅琳隔15天刪留言又嗆聲 「花時間扮女裝不如驗DNA」

「哈利波特」系列小說作者JK羅琳（J.K. Rowling）向來宣揚女權，在奧運期間竟在社群網站發文關注奧運，影射包括台灣拳后林郁婷、阿爾及利亞選手克莉芙在內的數名女拳擊手，可能是跨性別選手，一連串發文充滿火藥味，讓奪冠後的阿爾及利亞選手克莉芙決定向JK羅琳提告，向法國當局提出刑事訴訟，而在消失15天未發文之後，JK羅琳再度嗆聲，並喊「花時間穿女裝不如直接驗DNA」。

雖然因為抨擊林郁婷、克莉芙引發軒然大波，JK羅琳已經刪掉27則不利於她的留言，但隨後又引述「Reality's Last Stand」文章，直接稱林郁婷與克莉芙為「男拳手」，並要求兩人應進行DNA檢測並公布結果才是面對真相的方式，JK羅琳也附文寫下「濃妝豔抹進行公關活動，比起直接公布DNA檢測結果更花費時間和精力」，再度引起外界議論。

另有網友眼見JK羅琳即將深陷官司仍不悔悟，感到無比訝異，「歡迎回來！我很高興你在這裡，現在人們可以停止說你害怕克莉芙的廢話了」，「如您所知，性別平等問題非常複雜，但也許您的律師可以讓這個問題變得更簡單。」

JK羅琳再度怒噴克莉芙「花時間穿女裝不如直接驗DNA」。圖／摘自X

阿爾及利亞女拳手、巴黎奧運66公斤級金牌得主克莉芙已正式向法國當局提出刑事訴訟，指控「哈利波特」作者JK羅琳與特斯拉執行長馬斯克涉嫌「嚴重網路霸凌」。(路透資料照片)

JK羅琳再度發文抨擊。(美聯社)

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