賈靜雯罕曬泳裝照 曝暑假新挑戰：最好的禮物
暑假即將進入尾聲，賈靜雯於社群分享親子戲水照片，也難得展現穿泳裝模樣。
賈靜雯22日透過IG限時動態曬出穿著黑色泳裝，笑得燦爛，和老公修杰楷、女兒們一起玩水的溫馨畫面，直呼「暑假要結束了，珍惜最後的時光......」而修杰楷也分享帶孩子出遊的照片，小女兒波妞還搞怪做鬼臉，相當可愛。
其實賈靜雯日前透露今年暑假放手讓咘咘和波妞跟著老師去遊學，直言：「這對我們是極大的挑戰！」她自認是個很黏孩子的媽媽，學習放手需要很大的勇氣，和親友分享讓孩子們跟老師去遊學這個決定時身邊人都覺得不可思議，不過她表示希望姊妹能互相扶持長大，而今年暑假就給予了這項任務。
而姐妹倆去馬爾他遊學16天，回台當天正好是二女兒咘咘9歲生日，賈靜雯透露她就像為偶像接機般還做了應援版，看到女兒們健康快樂，有滿滿的旅途回憶可以分享，感性表示「這是她們最好的禮物吧～」
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