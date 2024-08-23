陳盈潔一周洗腎三次 于美人嘆：要有三千萬
許常德今天到中廣為好友于美人開新節目送上祝福，他被問到台語歌后陳盈潔的近況，坦言現在陳盈潔還需要努力，病情又恢復到一周洗三次腎。
陳盈潔因教唆偽造有價證券罪，被判處3年2個月有期徒刑。她去年8月入獄後，因突發腎衰竭、敗血症，申請保外就醫，上個月一度傳出病況危急住進加護病房。許常德先前曾透露陳盈潔已經轉到普通病房，但現在看來仍不樂觀。
許常德表示，陳盈潔現在每個月的開銷包括醫療費、看護費用，還有姊姊的生活費。他為老友伸出援手，努力辦了多場免費音樂會，沒有特別打廣告，而是透過陳盈潔的作品，讓觀眾自由樂捐。「音樂活下來大家就不會忘記她，把音樂質感做好，比募多少錢都還重要。」
但有網友懷疑許常德藉此騙錢，許常德聞言笑說：「人在江湖，都已經能面對你們（媒體）了，我很強壯。」于美人也說，人生一定要有「三個千萬」，「千萬要堅強、千萬不能容忍錯的事，最後是千萬要記得前面兩項」。
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