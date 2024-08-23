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頻傳婚變！李易嘆「感情逝去無須留戀」 5字回應婚姻現況
48歲女星六月和小7歲老公李易結婚近13年，婚後育有一雙兒女，近來頻頻有婚變傳聞。李易日前還在節目上驚吐「當初太快結婚…其實個性還沒磨合好」，引發外界熱議。昨（22）日他在Threads上突然發文寫道：「逝去的感情無須留戀」，引來大批網友留言關切。
李易昨天在Threads上感性發文，透露自己對「逝去感情」的看法，表示：「逝去的感情不需要再留戀」，直言就算愛得再深、再濃的情，如果最終還是會失去，那可能是因為上天看到你的委屈，才會讓這段緣份停止，「老話一句，不要試著想改變對方，不然傷的都會是自己。」更強調：「最近看身邊友人為情所困，我個人感受！」
發文一出，引來許多網友留言關心，還有網友留言說：「跟六月要好好的」，李易則回應：「沒有不好啊。」
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