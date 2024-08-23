朱芯儀照X光「胸部有異狀」以為癌症復發 崩潰痛哭：人生還有意義嗎？

朱芯儀2年前發現罹患乳癌第三期，歷經1年多奮鬥，開刀「切除乳房」、挺過18次化療，去年初宣告抗癌成功，已能像一般人一樣生活。不料，近日她回診追蹤卻發現X光照片上有「亮點」異狀，崩潰自問：「這樣我的人生還有意義嗎？！」

朱芯儀日前在TVBS節目《11點熱吵店》透露，目前每半年會健檢追蹤，今年4月底回診時，卻被醫生告知乳房X光照中有其他影像「怪怪的」，進一步做做MRI核磁共振，更發現「有亮點」，她第一時間相當擔心癌症再度復發。

醫生初步評估則認為並非癌症復發，「應該是新的，不用太緊張」，但這句話也讓朱芯儀當場痛哭，崩潰自問：「我的人生還有意義嗎？」

朱芯儀後來則做切片檢查，但結果顯示「一片霧狀」，只好再做另一種攝影切片，等待報告結果的2週時間，她直言每天都相當焦慮，更告訴孩子、丈夫：「如果這一次再生病，我應該沒法再接受......。」女兒聽完當場哭喊著：「媽媽，我們需要妳」，而她也做好最壞打算。

結果出爐後，醫生告知「看起來是沒事」，並提醒需每半年追蹤，朱芯儀聽完鬆了口氣，走出診間後突然暴哭，坦言這段期間強忍的情緒在那一刻全都釋放出來。

朱芯儀近來回醫院追蹤，拍X光照時發現胸部有異狀。圖/摘自YT

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