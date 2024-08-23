快訊

澎湖驚傳死亡車禍！夫妻騎車外出與垃圾車碰撞 66歲丈夫傷重不治

幸運兒是你嗎？大樂透1.7億元頭獎一人獨得 獎落這縣市

聽新聞
test
0:00 / 0:00

朱芯儀照X光「胸部有異狀」以為癌症復發 崩潰痛哭：人生還有意義嗎？

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
朱芯儀近來回醫院追蹤，拍X光照時發現胸部有異狀。 圖/摘自臉書、IG
朱芯儀近來回醫院追蹤，拍X光照時發現胸部有異狀。 圖/摘自臉書、IG

朱芯儀2年前發現罹患乳癌第三期，歷經1年多奮鬥，開刀「切除乳房」、挺過18次化療，去年初宣告抗癌成功，已能像一般人一樣生活。不料，近日她回診追蹤卻發現X光照片上有「亮點」異狀，崩潰自問：「這樣我的人生還有意義嗎？！」

朱芯儀日前在TVBS節目《11點熱吵店》透露，目前每半年會健檢追蹤，今年4月底回診時，卻被醫生告知乳房X光照中有其他影像「怪怪的」，進一步做做MRI核磁共振，更發現「有亮點」，她第一時間相當擔心癌症再度復發。

醫生初步評估則認為並非癌症復發，「應該是新的，不用太緊張」，但這句話也讓朱芯儀當場痛哭，崩潰自問：「我的人生還有意義嗎？」

朱芯儀後來則做切片檢查，但結果顯示「一片霧狀」，只好再做另一種攝影切片，等待報告結果的2週時間，她直言每天都相當焦慮，更告訴孩子、丈夫：「如果這一次再生病，我應該沒法再接受......。」女兒聽完當場哭喊著：「媽媽，我們需要妳」，而她也做好最壞打算。

結果出爐後，醫生告知「看起來是沒事」，並提醒需每半年追蹤，朱芯儀聽完鬆了口氣，走出診間後突然暴哭，坦言這段期間強忍的情緒在那一刻全都釋放出來。

朱芯儀近來回醫院追蹤，拍X光照時發現胸部有異狀。圖/摘自YT
朱芯儀近來回醫院追蹤，拍X光照時發現胸部有異狀。圖/摘自YT

延伸閱讀

頻傳婚變！李易嘆「感情逝去無須留戀」 5字回應婚姻現況

黃鐙輝賣光台積電改買ETF0050 親吐「關鍵內幕」

58歲女星遭前夫質疑「兒子不是他的」驗DNA 結果出爐

葛斯齊爆「演大愛戲已婚男星」出軌 加碼拋1線索

相關新聞

朱芯儀照X光「胸部有異狀」以為癌症復發 崩潰痛哭：人生還有意義嗎？

朱芯儀2年前發現罹患乳癌第三期，歷經1年多奮鬥，開刀「切除乳房」、挺過18次化療，去年初宣告抗癌成功，已能像一般人一樣生活。不料，近日她回診追蹤卻發現X光照片上有「亮點」異狀，她當場在診間外痛哭，並自問：「這樣我的人生還有意義嗎？！」

頻傳婚變！李易嘆「感情逝去無須留戀」 5字回應婚姻現況

48歲女星六月和小7歲老公李易結婚近13年，婚後育有一雙兒女，近來頻頻有婚變傳聞。李易日前還在節目上驚吐「當初太快結婚…其實個性還沒磨合好」，引發外界熱議。昨（22）日他在Threads上突然發文寫道：「逝去的感情無須留戀」，引來大批網友留言關切。

賈靜雯罕曬泳裝照 曝暑假新挑戰：最好的禮物

暑假即將進入尾聲，賈靜雯於社群分享親子戲水照片，也難得展現穿泳裝模樣...

葛斯齊爆男星出軌 公開「5身分線索」喊：別裝死

資深狗仔葛斯齊昨（22）日才剛預告將有驚人爆料，今天凌晨突然公開某位男藝人的出軌醜聞，更提供對方身分的5項線索；今天中午，他繼續爆料該男星的手機型號。

陳盈潔一周洗腎三次 于美人嘆：要有三千萬

許常德今天到中廣為好友于美人開新節目送上祝福，他被問到台語歌后陳盈潔的近況，坦言現在陳盈潔還需要努力，病情又恢復到一周洗...

賈永婕成台北101新董座 網狂賀喊「最美董事長」：讓101亮起來

女星賈永婕出任台北101新董座，9月3日將正式上任...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。