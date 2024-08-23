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葛斯齊爆男星出軌 公開「5身分線索」喊：別裝死

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
葛斯齊再出面爆料「演藝圈最髒男星」身分3線索。圖/報系資料照
葛斯齊再出面爆料「演藝圈最髒男星」身分3線索。圖/報系資料照

資深狗仔葛斯齊昨（22）日才剛預告將有驚人爆料，今天凌晨突然公開某位男藝人的出軌醜聞，更提供5項線索，藝人小炳（余俊賢）馬上跳出來澄清：「你說的不就是我」。

葛斯齊昨天凌晨在臉書突然預告本周將有爆料，才隔了一天，今天凌晨他突然在臉書爆料一名形象超好的男星出軌，同時更曝光5項線索，分別是「50多歲」、「已婚」、「大愛戲」、「老婆本月泰國行已返台」、「本月有參加記者會」，最後更撂下狠話「本人如果裝死，我會暗示到你大家知道你」。

發文一出，網友們紛紛好奇爆料主角身分，曾拍攝大愛台戲劇的小炳突然現身在底下留言喊：「你說的不就是我」，葛斯齊則回應：「小炳，如果是你我會直接打給你，還有你無婚姻」。

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葛斯齊今天凌晨突然在臉書爆料某位男星出軌，並公布對方身分的5個線索。 圖/摘自臉書
葛斯齊今天凌晨突然在臉書爆料某位男星出軌，並公布對方身分的5個線索。 圖/摘自臉書

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