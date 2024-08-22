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賈永婕成台北101新董座 網狂賀喊「最美董事長」：讓101亮起來

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
賈永婕成台北101新董座。圖／截自臉書／賈永婕的跑跳人生
賈永婕成台北101新董座。圖／截自臉書／賈永婕的跑跳人生

女星賈永婕出任台北101新董座，9月3日將正式上任，而她今（22）日傍晚於臉書曬出在台北101前騎YouBike比心的照片，網友於該貼文下紛紛恭喜她接下新挑戰，紛紛稱她是「最美董事長」。

賈永婕曾於疫情嚴重期間致力於防疫，受封「防疫女神」，網友也稱她要從防疫女神變成最美董事長。而她過往參加三鐵，網友也讚她形象健康、正能量，認為她很適合，還喊話「讓101亮起來」。

而財政部官員證實賈永婕接任新董座，也透露覺得她形象正面、有時尚行銷方面專長，長期致力於公益活動，學經歷不錯，與101形象相當符合。

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