「琵琶女神」丘涵遭盜刷「都是小額消費」：發現時已十幾萬
YouTuber丘涵為「無双樂團」前琵琶手，有「琵琶女神」之稱，她20日自曝信用卡被盜刷，且總金額已達十幾萬元。
丘涵表示她突然發現有多筆國外小額消費，平均一個月為8~10筆消費，於是她致電銀行詢問，經查後才知從去年12月開始，每個月都被盜刷，而她是今年5月才發現，期間被盜刷總金額已達十幾萬！
丘涵表示經此經驗讓她意識到「要開啟刷卡通知」，還有銀行跟信用卡「能否保障你的信用安全」的重要性，並建議大家定期檢查財務賬戶狀況。
網友看到邱涵分享自身經驗，也留言表示曾被盜刷過，建議要設定交易通知，發現異常就趕快通知銀行止血。
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