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王齊麟買內褲向賣家自誇「大蟒蛇」 陳詩媛反應曝光

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
王齊麟（右）與女友「十元」陳詩媛。聯合報系記者黃仲明／攝影
王齊麟（右）與女友「十元」陳詩媛。聯合報系記者黃仲明／攝影

奧運金牌羽球國手王齊麟4月認愛「十元」陳詩媛，小情侶的一舉一動也引發外界關注。近日王齊麟被爆料買了琳妲（林羿禎）自創品牌的內褲還自誇「齁我是大蟒蛇」，十元得知此事後反應曝光。

近日啦啦隊成員琳妲（林羿禎）在YouTube分享職棒明星賽幕後花絮，而她在影片中突然爆料王齊麟向她購買內褲後，不僅稱讚內褲好穿，還自稱是「大蟒蛇」，十元聽完當場「噗哧」笑出來。

十元接著說：「那我要證實他（王齊麟）真的說他要自己去下單，我說不用，你不用下單」，琳妲聽完立刻插話回說：「我以為妳要證實他是大蟒蛇欸」，現場笑成一片。

此外，琳妲看到陳詩媛與雙胞胎姊姊陳詩雅同框時，便好奇問到王齊麟是否會認錯人？十元回說不會，「認錯真的是可以分手。」琳妲繼續追問：「如果哪天真的牽錯、親錯的話？」陳詩雅則回說：「我會想吐！」

琳妲（林羿禎）爆料王齊麟向她購買內褲後，不僅稱讚內褲好穿，還自稱是「大蟒蛇」。 圖/摘自琳妲是0蛋YT
琳妲（林羿禎）爆料王齊麟向她購買內褲後，不僅稱讚內褲好穿，還自稱是「大蟒蛇」。 圖/摘自琳妲是0蛋YT

陳詩媛回應笑翻眾人。 圖/摘自琳妲是0蛋YT
陳詩媛回應笑翻眾人。 圖/摘自琳妲是0蛋YT

琳妲看到陳詩媛與雙胞胎姊姊陳詩雅同框時，便好奇問到王齊麟是否會認錯人。 圖/摘自琳妲是0蛋YT
琳妲看到陳詩媛與雙胞胎姊姊陳詩雅同框時，便好奇問到王齊麟是否會認錯人。 圖/摘自琳妲是0蛋YT

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