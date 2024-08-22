58歲女星遭前夫質疑「兒子不是他的」驗DNA 結果出爐

58歲「香港美魔女」羅霖過去曾是亞洲小姐冠軍，後來便進演藝圈拍戲，曾演出《真情》、《宮心計2深宮計》等知名戲劇，過去曾與仁濟醫院顧問局名譽主席劉坤銘有過一段婚姻，兩人育有3子，2013年宣告離婚]。近來她受訪時透露，前夫曾懷疑孩子的血緣，被要求做親子鑑定。

羅霖近來接受《她．他．它》節目訪問時，坦言曾被前夫懷疑紅杏出牆，前夫還質疑兒子的血緣，而她不想遭受閒言閒語，便答應丈夫做兒子的親子鑑定，因為她相當有自信3個孩子都是前夫的，「我不喜歡跟人吵，倒不如用證據去證明，去驗DNA 就能一清二楚，也不用大家生氣傷感情。」她解釋，過去不曾對外提起此事，是因為不想影響孩子們的童年。

此外，羅霖談起過去「嫁入豪門」時，母親很有骨氣地提出不收任何聘金，就是不想被人批評貪圖錢財。她透露，當年想離婚時與母親商量，母親勸她「嫁雞隨雞」要認命，而經過6年的掙扎最後仍決定離婚，被問決定離婚的原因？她則直言無法忍受第三者與家暴。

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