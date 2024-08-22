黃鐙輝賣光台積電改買ETF0050 親吐「關鍵內幕」

過去擅於投資的黃鐙輝，最近為了換4700萬新房，忍痛賣光名下所有台積電股票，銀行戶頭最後僅剩6999元。近日黃鐙輝向媒體透露，目前新家的房貸每月15萬，他未來投資重心則改放在ETF。

據《壹蘋新聞網》報導，黃鐙輝表示新房的頭期款1000萬是賣掉舊房、股票才籌得，新家房貸15萬左右。而他先前曾放話緊抱台積電不賣，但如今房貸壓力過重沒辦法承擔風險，認為現階段應該將錢放在安全的地方，因而改變策略，將投資重心將放在ETF；他自己買ETF 0050（元大台灣50），替3名兒女買006208。他強調，理財的重點並不是追高，而是要思考如何分配資產、有紀律在每次跌時買進。

事實上，黃鐙輝過去曾分享「4大投資心法」，分別是「只用閒錢」、「分批買進」、「有賺就跑」、「不要全押」，直言照著這個準則投資才不會傷本。

商品推薦