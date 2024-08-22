黃鐙輝賣光台積電改買ETF0050 親吐「關鍵內幕」
過去擅於投資的黃鐙輝，最近為了換4700萬新房，忍痛賣光名下所有台積電股票，銀行戶頭最後僅剩6999元。近日黃鐙輝向媒體透露，目前新家的房貸每月15萬，他未來投資重心則改放在ETF。
據《壹蘋新聞網》報導，黃鐙輝表示新房的頭期款1000萬是賣掉舊房、股票才籌得，新家房貸15萬左右。而他先前曾放話緊抱台積電不賣，但如今房貸壓力過重沒辦法承擔風險，認為現階段應該將錢放在安全的地方，因而改變策略，將投資重心將放在ETF；他自己買ETF 0050（元大台灣50），替3名兒女買006208。他強調，理財的重點並不是追高，而是要思考如何分配資產、有紀律在每次跌時買進。
事實上，黃鐙輝過去曾分享「4大投資心法」，分別是「只用閒錢」、「分批買進」、「有賺就跑」、「不要全押」，直言照著這個準則投資才不會傷本。
更多推薦
▪認愛米可白 孫綻擋不住E奶誘惑認了：我是罪人
▪賈永婕接任台北101董事長 談行銷台灣這樣說
▪「台北追緝令」全程台灣取景 最大難題竟靠盧貝松解決
▪將與周星馳一對一面試 采子入選「女足」超開心
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言