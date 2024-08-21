羅時豐遭爆寵溺么兒成慣老闆 侄子說話了

羅時豐與侄子張敏慎先前紛紛發文稱「各自安好」，讓YT大戰暫時落幕，未料傳出羅時豐因寵溺兒子刪減員工福利，加上不做公益，因而跟侄子產生嫌隙，最後決定拆夥，至於是否屬實？稍早侄子回應，再次強調「各自安好，彼此祝福」。

據「鏡週刊」報導，羅時豐小兒子接連發生撞車，之後又與友人涉嫌圍毆胡姓男子並搶走手機，最後被依加重強盜罪嫌起訴，羅時豐夫妻倆為了小兒子出事，花了不少錢處理，羅時豐也因此形象受損，來洽談業配合作的廠商減少，連帶影響到YT頻道的收益，還傳出原本答應給工作團隊一個月的年終，最後因此被砍半，羅時豐老婆出面安撫卻用情勒的方式，讓員工怨是慣老闆，最後爆發團隊5人離職的效應。

是否福利被砍？侄子稍早回應：「這幾天都在外景拍攝，一早看到新聞，不清楚怎麼有這消息，目前只想把頻道做好。姑姑、姑丈都是家人，我不方便多說什麼，各自安好，彼此祝福。」他也表明有簽保密條約，「不方便說什麼，該說的都在之前律師聲明中了，謝謝關心，辛苦了」。

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