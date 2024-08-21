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館長談《拳上》統神蹦闆beef「都是劇本」：台灣人愛看

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
館長陳之漢。圖／本報資料照
館長陳之漢。圖／本報資料照

Toyz與鍾培生去年在《拳上》上演拳擊之戰吸引不少人關注，而今年《拳上》主秀嘉賓邀來統神與蹦闆。網紅館長去年為《拳上》顧問，19日直播聊賽事，說到為何蹦闆沒事會跟統神吵起來，直言「這個就前面價碼都談好了嘛~然後照著劇本開始演，跟跟去年的《拳上》一模一樣」，坦言就是「刺激市場」，還提到孫安佐與韓森衝突，直言「也都一模一樣」。

館長透露選人條件要「負面大網紅」，而今年因覺得人選難找，評估後覺得一定賠錢，館長還以自身過往經驗吐露真心話「格鬥選手在台灣真的很難賺到錢」，所以以他立場看「談價碼、寫劇本製造beef、記者會提前演練」這件事，坦言不僅「台灣人愛看」，國外也行之有年，正面看待認為就是「娛樂秀、舞台秀」，有人願意辦，或許可以讓吸引到網紅的粉絲關注格鬥這方面。

館長甚至認為無論是統神對蹦闆，還是孫安佐對台中拳王燒打雞，「我都覺得他們很辛苦啦」，提到他們的拳酬，館長更直言「就是個噱頭」，但實際上拿多少都是保密的。

館長提到辦活動除了操作行銷，控制兩邊人不能擦槍走火，更煩的是安排網紅練拳，但對外仍要行銷練得很努力，直言真的辛苦。而對於今年《拳上》嘉賓，他坦言和統神沒有很大恩怨，和蹦闆完全不認識，至於另一真人秀《拳願》衝突主角，館長喊話孫安佐「希望他可以越來越好，越來越像個男人」。

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