寫真女星星野亞希嫁小13歲騎師淡出演藝圈 驚喜曬比基尼辣照

寫真女星星野亞希昔為知名日綜《男女糾察隊》班底，2011年與小13歲職業賽馬騎師三浦皇成結婚，婚後淡出演藝圈，不過仍透過社群分享日常，可見她依舊保持好身材，日前她曬出和福王寺彩野、吉川日奈聚會的合照，讓人喜見三女神同框，並稱星野亞希一點都沒變，粉絲再次看到星野亞希穿比基尼甚至直呼「不敢相信」，告白直說「一直很崇拜你」。

福王寺彩野分享和星野亞希、吉川日奈合照。圖／截自IG／ayano_fukuoji

福王寺彩野分享和星野亞希、吉川日奈合照。圖／截自IG／ayano_fukuoji

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