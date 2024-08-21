曾智希被問「戲怎麼越來越少？」 PO超音波照吐真相

曾智希和陳志強結婚2年積極備孕，但經過檢查後，發現自己和趙小僑一樣都是「免疫媽媽」不易受孕， 之前做人工受孕植入失敗後，她天天在家以淚洗面。近日有網友好奇詢問「戲怎麼越來越少」，對此她也出面證實此事，更曝光超音波照透露背後原因。

近日有網友好奇向曾智希發問：「惠君的戲怎麼越來越少？」對此，她則出面解釋，因為最近再度取卵，很感謝製作單位的貼心讓她多休息，並預告「惠君很快就回歸了」，發文中附上超音波照。

發文一出，許多網友紛紛私訊道賀，曾智希趕緊出面解釋自己PO的是取卵的超音波照片，強調目前尚未懷孕，「誤會大了！」

曾智希近來在IG透露近況。 圖／摘自IG

曾智希近來在IG透露近況。 圖／摘自IG

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