男星開法拉利撞倒婦人 「見人沒事開車離去」挨轟

香港男星郭嘉駿（193）近日遭爆開著法拉利倒車時不慎撞到正在過馬路的婦人，他下車簡單詢問後便開車離去，過程全被網友的行車紀錄器拍下來，畫面事後在網上熱議，引來大批網友砲轟違法，郭嘉駿則緊急取消活動並出面回應。

事後肇事影片被PO上網，網友們紛紛砲轟郭嘉駿違法，郭嘉駿則在事發後的26小時向警方報案，並再次找到婦人詢問身體狀況。19日他更發聲解釋事情原委，表示當時倒車後從後照鏡看到婦人被撞倒，他立刻下車詢問對方是否有受傷，確認沒事後才開車離去。

郭嘉駿昨（20）日傍晚再度於IG限時動態發聲，稱因為是第一次撞到人，當時「好亂好心慌」，不懂應對，強調未來一定會小心駕駛、遵守交通規定。

據《香港01》報導，依據香港相關交通規定條例，若遇交通意外，不論是否有人受傷，都應該在24小時內親自報案，若違反條例及屬犯罪，可處罰款2.5萬港幣（約新台幣10萬2400元）及監禁6個月。

郭嘉駿日前開法拉利撞倒婦人，引發熱議。圖/摘自IG

郭嘉駿20日再次出面發聲。圖/摘自IG

郭嘉駿19日出面發聲。圖/摘自IG

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