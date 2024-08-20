聽新聞
test
0:00 / 0:00
《慶餘年》太子張昊唯遭爆組織賣淫逃漏稅 工作室報警了：牽扯刑事案件
大陸男星張昊唯在人氣陸劇《慶餘年》中飾演「太子」，然而他月初才因八卦李易峰嫖妓牽扯已婚男星戴向宇而成話題，19日卻變成他自己被爆涉嫌組織賣淫，還有逃漏稅問題而登上熱搜。
大陸「優點娛樂」19日發文爆料張昊唯與友人聊天紀錄，當中有「培養媽咪」、「籠絡天南地北小姐」、「整合頭部資源」等用詞，疑涉嫌賣淫，並指出「組織賣淫」比賣淫、嫖妓嚴重更多，但也猜測可能純粹他和友人聊天在吹牛。此外，文中還指從對話紀錄看來張昊唯可能還涉及做假帳逃漏稅。
而張昊唯工作室在爆料後於19日晚間否認逃稅，發聲明「在稅務問題上我們一直本著合理合法納稅的原則，絕對沒有任何的偷稅漏稅行為」，同時表示對於網上爆出的錄音內容「真實性後續相信公安機關會給出一個公正的結果」。工作室聲明中指事件牽扯刑事案件，早在一周前他們就報警，目前仍在等待處理結果，所以一些細節不便公開，但他們相信警方會給出一個公正的結果。
張昊唯日前被曝光聊天時談到李易峰嫖妓，結果把男星戴向宇也牽扯進去，他事後發聲致歉澄清表示「關於戴向宇的部分完全不是事實」。
更多推薦
▪王陽明嗆「娘砲」惹議 監製道歉：麥可已退駕
▪坤達被當眾出賣「小秘密」！陳念琴驚訝：他這裡超軟
▪狄鶯孫鵬遭影射怒了！孫安佐經紀人代發聲：3天給回覆
▪陳妍希爆婚變後近況曝光 兩手空空婚戒消失嗨喊：終於等到今天
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言