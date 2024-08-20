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獨／文化大學遭控招生回流名額「短報」 教授：高層為此還向人誇耀

遭周玉蔻誣指拋妻棄子 趙少康勝訴：已付出可觀贍養費

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
中廣前董事長趙少康。圖／聯合報系資料照片
中廣前董事長趙少康。圖／聯合報系資料照片

周玉蔻先前誣指趙少康拋妻棄子，及對前妻家暴等等不實情事，台灣高等法院二審再度判決周玉蔻及民視敗訴，趙少康透過中廣發出聲明，他表示自己提出證據，證明已經付出可觀贍養費給前妻及長子，也照顧長子的生活直至長子大學畢業，並非如周玉蔻所說的不顧妻兒，而他對高等法院判決表達肯定，但認為220萬的賠償，不足以嚇阻周玉蔻繼續造謠。

以下為趙少康聲明：

1．趙少康對臺灣高等法院再次判決周玉蔻及民視敗訴表示肯定，但也對賠償220萬不足以嚇阻周玉蔻繼續假藉言論自由，利用媒體毀謗他人表示遺憾。

2．周玉蔻誣指趙少康拋妻棄子、及對前妻家暴等等不實情事，趙提出證據，證明確已給付可觀贍養費予前妻及長子，並持續照顧長子的生活至大學畢業，並非不顧妻兒，高等法院再度判決周玉蔻敗訴。

3．周玉蔻捕風捉影隨意指控，亂罵人獲得的有形無形好處太大了，絕非區區220萬的賠償所能遏止，難怪她一而再、再而三的假言論自由之名，毀謗中傷許多無辜的受害者，此有法院判決可以證明，法律必須加以嚴厲制裁。至於賠償金額是否上訴三審會再和律師討論，所有賠償金額，我會捐做公益。

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中國廣播公司前董事長趙少康不滿媒體人周玉蔻稱他拋妻棄子、家暴、不認骨血，提告要求周玉蔻、民視公司。(記者王宏舜／攝影)
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