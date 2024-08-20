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妖嬌奧運表演被批「讓人不舒服」 拍片道歉認不足：針對我個人就好
昔為《我愛黑澀會》班底的DJ Swallow 妖嬌（陳詩筠）受邀在文化奧運臺灣館進行表演，15日分享相關報導直呼：「辣臺妹我做到了」不過有部分網友認為她表演像牛肉場，「讓人覺得不舒服」，她19日透過影片公開回應，表示個人問題，感到抱歉，希望大家不要抨擊其他單位。
妖嬌19日透過影片，並以中、英文寫下文字回應網友評論，她表示對於網上不同的聲音，她不會反擊，會虛心接受並檢討自己，她自認表演準備不足，沒有讓臺灣特色表現出來，並說道：「讓大家觀感不舒服，非常抱歉。」
妖嬌坦言凡事一體兩面，有人喜歡，也會有人不喜歡，面對不同的聲音，她都會接納。她也呼籲「請大家針對我一個人就好」，不要過度評論任何一個組織／單位／團體，表示這些幕後人員都很用心專注在巴黎文化奧運臺灣館的內容上，強調是她個人問題，沒有表現好，並再度向大家說對不起。
妖嬌表示會再自我檢討，審視自己的表演，讓內容再多豐富一點。
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