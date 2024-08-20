快訊

把握未來3天好天氣 周末水氣變多、雨勢大…氣象署曝雲雀颱風動向

民眾黨中評會祭停權3年處分 黃珊珊認「造成傷害」坦然接受

確認了！李孟諺請辭交通部長後 政次陳彥伯「救火」暫當代理部長

「民歌之父」楊弦驚爆缺血性中風！急救狀況曝光

聯合報／ 記者林士傑／即時報導
楊弦被封為「民歌之父」。圖／中華音樂人交流協會提供
楊弦被封為「民歌之父」。圖／中華音樂人交流協會提供

由中華音樂人交流協會主辦，「民歌五十演唱會」集結不同世代的民歌手，將在明年2月14日連續3天在台北小巨蛋登場，人稱「民歌之父」的楊弦是嘉賓之一，他說能夠參加演出，並準備出版幾十年來的創作CD，算是自己當初提倡詩歌結合現代民歌有一個圓滿交代。

他2021年因為缺血性中風，導致右邊手、足不能動彈以及臉、喉肌肉失調，急救後雖恢復正常，但聲帶發音轉折比以前差。最近他持續進行聲音訓練，同步在YouTube發表製作歌曲影片、透過AI協助新的作曲影片，預計年底發行「鄉.旅.詩.歌.」作品。

楊弦1975年在中山堂舉辦現代民謠創作演唱會，從此為現代民歌揭開序幕，創作風氣帶動了後續整個華語流行樂壇。趙樹海正是受楊弦啟發音樂之夢，緊接著陶曉清的廣播節目「中西民歌」帶動了民歌創作，66歲的黃仲崑表示一不留神就到了「民歌五十」，笑稱自己拿敬老卡已經2年，期盼將來還能繼續唱歌給樂迷聽。

「民歌五十演唱會」演出嘉賓還有吳楚楚、張明智、凃佩岑、葉佳修、林佳蓉、許淑絹、丁曉雯、藍麗婷、董運昌、馬毓芬、王新蓮、馬宜中、范廣慧、蘇來、鄭怡、吳貞慧（江念庭）、潘越雲、齊豫、胡德夫、姚黛瑋、于冠華、廖柏青、李麗芬、林隆璇、李建復、侯德健、靳鐵章、曾淑勤、萬芳、謝宇威、周秉鈞、范怡文、楊耀東、金智娟、林瓊瓏、殷正洋、許景淳、胡藝芬、周治平、賴佩霞、木吉他合唱團（江學世、李宗盛、張炳輝、陳秀男、黃慶元、劉因國）、金韻合唱團（王文珍、英秀青、張瑞薰、黃韻玲）等人，門票於9月26日中午12點在udn售票網開賣。

編輯推薦

趙樹海(左)、王夢麟交情甚篤。圖／中華音樂人交流協會提供
趙樹海(左)、王夢麟交情甚篤。圖／中華音樂人交流協會提供
丁曉雯將出席「民歌五十演唱會」。圖／中華音樂人交流協會提供
丁曉雯將出席「民歌五十演唱會」。圖／中華音樂人交流協會提供
黃仲崑期盼將來還能繼續唱歌給樂迷聽。圖／中華音樂人交流協會提供
黃仲崑期盼將來還能繼續唱歌給樂迷聽。圖／中華音樂人交流協會提供
陶曉清的廣播節目「中西民歌」帶動了民歌創作。圖／中華音樂人交流協會提供
陶曉清的廣播節目「中西民歌」帶動了民歌創作。圖／中華音樂人交流協會提供

相關新聞

「民歌之父」楊弦驚爆缺血性中風！急救狀況曝光

由中華音樂人交流協會主辦，「民歌五十演唱會」集結不同世代的民歌手，將在明年2月14日連續3天在台北小巨蛋登場，人稱「民歌...

米津玄師「JUNK」世界巡演時間曝光 明年3月登台連唱2天

日本音樂鬼才米津玄師 2025世界回演「 JUNK」資訊曝光，將於明年3月登台連唱2天...

孫德榮認養兒子「3億遺產一次給」 網紅少安心動：交給我

「反骨男孩」一員的少安日前在網上分享一段影片，是他與孫德榮談論到遺產之事，孫德榮讓少安考慮可以當他兒子，這樣死後3億遺產就會都留給他。

王陽明嗆「娘砲」惹議 監製道歉：麥可已退駕

「角頭－大橋頭」全台熱賣，先前有網友在Threads上貼出影片，透露原先想要跟王陽明一起比愛心，但王陽明則以擊掌回應，網...

焦恩俊再婚！女兒「看新聞才知道」氣炸喊：不准再生小孩

56歲的焦恩俊過去演過不少大俠的角色，過去在古裝劇《小李飛刀》李尋歡、《包公奇案》展昭等角色深植人心。他在2014年與資深藝人石英女兒林千鈺再婚，女兒焦曼婷近日上節目透露，當時透過新聞才得知爸爸再婚很不開心，她便要求爸爸不能再生小孩。

國旅雪崩！小嫻忍淚喊「你們真的都不來墾丁玩了嗎？」

在墾丁21年的美式餐廳「冒煙的喬」宣布將在9月結束營業，讓許多民眾大嘆不捨。房市專家Sway在臉書發文直言，墾丁變成現在這樣，別怪大環境、疫情，絕對是自己挖墳墓跳下去。對此，近年定居屏東藝人小嫻則忍不住出面感嘆：「你們是真的都不來墾丁玩了嗎」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。