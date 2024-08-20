「民歌之父」楊弦驚爆缺血性中風！急救狀況曝光

由中華音樂人交流協會主辦，「民歌五十演唱會」集結不同世代的民歌手，將在明年2月14日連續3天在台北小巨蛋登場，人稱「民歌之父」的楊弦是嘉賓之一，他說能夠參加演出，並準備出版幾十年來的創作CD，算是自己當初提倡詩歌結合現代民歌有一個圓滿交代。

他2021年因為缺血性中風，導致右邊手、足不能動彈以及臉、喉肌肉失調，急救後雖恢復正常，但聲帶發音轉折比以前差。最近他持續進行聲音訓練，同步在YouTube發表製作歌曲影片、透過AI協助新的作曲影片，預計年底發行「鄉.旅.詩.歌.」作品。

楊弦1975年在中山堂舉辦現代民謠創作演唱會，從此為現代民歌揭開序幕，創作風氣帶動了後續整個華語流行樂壇。趙樹海正是受楊弦啟發音樂之夢，緊接著陶曉清的廣播節目「中西民歌」帶動了民歌創作，66歲的黃仲崑表示一不留神就到了「民歌五十」，笑稱自己拿敬老卡已經2年，期盼將來還能繼續唱歌給樂迷聽。

「民歌五十演唱會」演出嘉賓還有吳楚楚、張明智、凃佩岑、葉佳修、林佳蓉、許淑絹、丁曉雯、藍麗婷、董運昌、馬毓芬、王新蓮、馬宜中、范廣慧、蘇來、鄭怡、吳貞慧（江念庭）、潘越雲、齊豫、胡德夫、姚黛瑋、于冠華、廖柏青、李麗芬、林隆璇、李建復、侯德健、靳鐵章、曾淑勤、萬芳、謝宇威、周秉鈞、范怡文、楊耀東、金智娟、林瓊瓏、殷正洋、許景淳、胡藝芬、周治平、賴佩霞、木吉他合唱團（江學世、李宗盛、張炳輝、陳秀男、黃慶元、劉因國）、金韻合唱團（王文珍、英秀青、張瑞薰、黃韻玲）等人，門票於9月26日中午12點在udn售票網開賣。

趙樹海(左)、王夢麟交情甚篤。圖／中華音樂人交流協會提供 丁曉雯將出席「民歌五十演唱會」。圖／中華音樂人交流協會提供 黃仲崑期盼將來還能繼續唱歌給樂迷聽。圖／中華音樂人交流協會提供 陶曉清的廣播節目「中西民歌」帶動了民歌創作。圖／中華音樂人交流協會提供

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