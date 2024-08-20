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米津玄師「JUNK」世界巡演時間曝光 明年3月登台連唱2天

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
日本索尼音樂公布米津玄師2025將辦世界巡迴演唱會。圖／截自臉書／Sony Music Taiwan - JPOP
日本索尼音樂公布米津玄師2025將辦世界巡迴演唱會。圖／截自臉書／Sony Music Taiwan - JPOP

日本音樂鬼才米津玄師 2025世界回演「 JUNK」資訊曝光，將於明年3月登台連唱2天。

唱片公司「Sony Music」19日於官方臉書「Sony Music Taiwan - JPOP」公開「米津玄師 2025 TOUR / JUNK」 訊息，提到這場巡迴將橫跨亞洲、歐美總共6個城市，而其中一站就是台北，時間則預定為明年3月15日、16日連2天，至於詳細地點及相關售票資訊目前則尚未公布。

此外，米津玄師時隔4年推出新專輯「LOST CORNER」，收錄宮崎駿電影「蒼鷺與少年」主題曲〈地球儀〉、電視動畫「鏈鋸人」片頭曲〈KICK BACK〉、熱門電玩「FINAL FANTASY XVI」主題曲〈月を見ていた〉等多首電影、電視劇，以及電玩、廣告片的主題曲或片頭曲。專輯將於8月21日上線，並於8月23日發行海外版專輯。

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