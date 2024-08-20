米津玄師「JUNK」世界巡演時間曝光 明年3月登台連唱2天

在墾丁21年的美式餐廳「冒煙的喬」宣布將在9月結束營業，讓許多民眾大嘆不捨。房市專家Sway在臉書發文直言，墾丁變成現在這樣，別怪大環境、疫情，絕對是自己挖墳墓跳下去。對此，近年定居屏東藝人小嫻則忍不住出面感嘆：「你們是真的都不來墾丁玩了嗎」

2024-08-19 22:00