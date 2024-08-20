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孫德榮認養兒子「3億遺產一次給」 網紅少安心動：交給我

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
孫德榮。 圖／擷自臉書
孫德榮。 圖／擷自臉書

反骨男孩」一員的少安日前在網上分享一段影片，是他與孫德榮談論到遺產之事，孫德榮讓少安考慮可以當他兒子，這樣死後3億遺產就會都留給他。

63歲的孫德榮罹患膀胱癌3期，他在影片中詢問少安忍耐一下要不要當他的兒子，而少安則覺得自己一直都是，而孫德榮則開出條件，當他兒子要住在一起，照顧他到終老，這樣至少約3億的遺產就會都留給他，當作創業基金，也表示少安一輩子可能賺不到這麼多，所以讓他考慮一下，因為他的家人都已擁有68坪豪宅，所以這些遺產不會留給家人。少安聽了很心動，還直問「一次要給3億？」，並開心直呼「3億交給我」。

孫德榮讓少安考慮是否要當他兒子，這樣可以獲得3億遺產。 圖／擷自IG
孫德榮讓少安考慮是否要當他兒子，這樣可以獲得3億遺產。 圖／擷自IG

孫德榮讓少安考慮是否要當他兒子，這樣可以獲得3億遺產。 圖／擷自IG
孫德榮讓少安考慮是否要當他兒子，這樣可以獲得3億遺產。 圖／擷自IG

孫德榮讓少安考慮是否要當他兒子，這樣可以獲得3億遺產。 圖／擷自IG
孫德榮讓少安考慮是否要當他兒子，這樣可以獲得3億遺產。 圖／擷自IG

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