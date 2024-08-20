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王陽明嗆「娘砲」惹議 監製道歉：麥可已退駕

聯合報／ 記者陳建嘉／即時報導
王陽明曾被挖出8年前出席活動時手比愛心。本報資料照片
王陽明曾被挖出8年前出席活動時手比愛心。本報資料照片

「角頭－大橋頭」全台熱賣，先前有網友在Threads上貼出影片，透露原先想要跟王陽明一起比愛心，但王陽明則以擊掌回應，網友則表示：「寶寶你很不浪漫」，釣出王陽明則在底下回應：「不是不浪漫，我不比娘砲的動作，我也不用美機（肌）」引發各界議論，「角頭」系列幕後推手張威縯晚間發文向外界致歉，並強調「他真的太進入麥可狀態了，他已經忘了他是人見人愛的Sunny Boy王陽明」。

張威縯貼出自己與王識賢的合照，並表示自己也有比愛心，「其實是這樣，是我讓Sunny 王陽明在宣傳期把自己完全投入到麥可的狀態」，也強調王陽明並非外界所說的囂張行徑，「我已經請他退駕出大橋頭的麥可哥了！你們要好好習慣原來的王陽明了！」並表示自己沒有刻意去冒犯任何人，有問題也是自己給對方錯誤的任務，「如有冒犯任何人請大家寬容我的私心，只為討好觀眾忘了藝人該有的保護措施！我一鞠躬！」張威縯也向各位親愛的朋友表示一個藝人的養成著實不容易，「謝謝你們一直支持我們」。

「角頭－大橋頭」上映3天全台票房突破5458萬，刷新2024年國片開片全台票房紀錄，並打破「角頭」系列影史開片票房紀錄，有多個影城據點一直到半夜1點仍有大批排隊買票人潮，甚至緊急加開場次依然滿場，預計本周還會有許多映後活動。

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「角頭」系列監製張威縯(右)貼出自己與王識賢的合照。圖／摘自臉書
「角頭」系列監製張威縯(右)貼出自己與王識賢的合照。圖／摘自臉書
「角頭」系列監製張威縯(中)是幕後推手。圖／曼尼娛樂 提供
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王陽明。本報資料照片
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