快訊

一超級遊艇在義遭暴雨襲擊沈沒 「英國比爾蓋茲」下落不明

傳央行要減降不動產放款總量 建商公會：中小型建商會倒得更快

田中千繪認台灣有「牽掛」 因1「失誤」晚3年拿居留證

聯合報／ 記者黃保慧／即時報導
田中千繪出席「TRENDY TAIPEI潮臺北」記者會。記者吳致碩／攝影
田中千繪出席「TRENDY TAIPEI潮臺北」記者會。記者吳致碩／攝影

日籍女星田中千繪當年憑「海角七號」爆紅，在台發展至今已18年，終於在18日開心宣佈取得台灣「永久居留證」，不再需要一直跑移民署辦簽證。她今天出席「潮台北」活動記者會，更拿到台北市長蔣萬安、北流董事長黃韻玲送的VIP證，她開心表示：「我可以自由自在地在台北穿梭了。」

25歲就到台北發展的田中千繪，和男星范逸臣情牽多年，她直言：「台北就是讓我成長的地方」，笑說現在回日本待不到1周就想回來，而且特別想念滷肉飯，並羞認有「很多牽掛」。

她透露之前居留權一直綁著工作簽證，每3年都要跟經紀人去移民署延長工作簽，有一次她用了替代文件而不是正本出境，那一次的紀錄導致她待在台灣的時間全部歸零，必須重新計算，她得在台灣待183天連續5年才能申請，笑說這個「失誤」讓她晚了3年才拿到，也呼籲外籍人士要申請的話一定要注意這些規定。

台北市長蔣萬安（左一）、藝人田中千繪（左二）、北流董事長黃韻玲（右二）、文化局長蔡詩萍（右一）出席「TRENDY TAIPEI潮台北」宣傳活動。記者鍾維軒／攝影
台北市長蔣萬安（左一）、藝人田中千繪（左二）、北流董事長黃韻玲（右二）、文化局長蔡詩萍（右一）出席「TRENDY TAIPEI潮台北」宣傳活動。記者鍾維軒／攝影

田中千繪出席「TRENDY TAIPEI潮臺北」記者會。記者吳致碩／攝影
田中千繪出席「TRENDY TAIPEI潮臺北」記者會。記者吳致碩／攝影

延伸閱讀

盤點「聽海湧」3大哭點 黃冠智曝心聲賺熱淚

蕭敬騰開唱暴哭大走音「台下粉絲笑瘋」 20秒畫面瘋傳

專訪／嚴立婷英國當學生 同學得知她真實年紀驚呆了

被「大學生」班底惹怒！陶晶瑩翻臉走人內幕曝光

相關新聞

焦恩俊再婚！女兒「看新聞才知道」氣炸喊：不准再生小孩

56歲的焦恩俊過去演過不少大俠的角色，過去在古裝劇《小李飛刀》李尋歡、《包公奇案》展昭等角色深植人心。他在2014年與資深藝人石英女兒林千鈺再婚，女兒焦曼婷近日上節目透露，當時透過新聞才得知爸爸再婚很不開心，她便要求爸爸不能再生小孩。

國旅雪崩！小嫻忍淚喊「你們真的都不來墾丁玩了嗎？」

在墾丁21年的美式餐廳「冒煙的喬」宣布將在9月結束營業，讓許多民眾大嘆不捨。房市專家Sway在臉書發文直言，墾丁變成現在這樣，別怪大環境、疫情，絕對是自己挖墳墓跳下去。對此，近年定居屏東藝人小嫻則忍不住出面感嘆：「你們是真的都不來墾丁玩了嗎」

田中千繪認台灣有「牽掛」 因1「失誤」晚3年拿居留證

日籍女星田中千繪當年憑「海角七號」爆紅，在台發展至今已18年，終於在18日開心宣佈取得台灣「永久居留證」，不再需要一直跑...

美女主播「嫌男人體臭」失言遭出征 2天暴瘦6公斤

日本知名女主播川口百合（川口ゆり）日前因為在發文中提到「男性體臭」而引發大批網友出征，後來遭經紀公司解約。近日她在直播中再次道歉，並自曝風波後睡不好、吃不好，2天內就瘦了6公斤。

61歲錢小豪「暴瘦像骷髏人」 黃秋生也嚇到

「驅魔專業戶」錢小豪近年來淡出演藝圈，去年曾因工作多次來台，而日前他現身直播中，暴瘦體態意外曝光，就連黃秋生看了也相當擔憂。

邱淑貞拍三級片「赤裸羔羊」3點不露 導演王晶首吐真相

香港知名導演王晶在YouTube開設個人頻道「王晶笑看江湖」，大聊演藝圈內幕，最新一集是暢聊首位被稱為「晶女郎」的邱淑貞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。