田中千繪認台灣有「牽掛」 因1「失誤」晚3年拿居留證
日籍女星田中千繪當年憑「海角七號」爆紅，在台發展至今已18年，終於在18日開心宣佈取得台灣「永久居留證」，不再需要一直跑移民署辦簽證。她今天出席「潮台北」活動記者會，更拿到台北市長蔣萬安、北流董事長黃韻玲送的VIP證，她開心表示：「我可以自由自在地在台北穿梭了。」
25歲就到台北發展的田中千繪，和男星范逸臣情牽多年，她直言：「台北就是讓我成長的地方」，笑說現在回日本待不到1周就想回來，而且特別想念滷肉飯，並羞認有「很多牽掛」。
她透露之前居留權一直綁著工作簽證，每3年都要跟經紀人去移民署延長工作簽，有一次她用了替代文件而不是正本出境，那一次的紀錄導致她待在台灣的時間全部歸零，必須重新計算，她得在台灣待183天連續5年才能申請，笑說這個「失誤」讓她晚了3年才拿到，也呼籲外籍人士要申請的話一定要注意這些規定。
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