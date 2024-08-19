美女主播「嫌男人體臭」失言遭出征 2天暴瘦6公斤

日本知名女主播川口百合（川口ゆり）日前因為在發文中提到「男性體臭」而引發大批網友出征，後來遭經紀公司解約。近日她在直播中再次道歉，並自曝風波後睡不好、吃不好，2天內就瘦了6公斤。

川口百合17日在YouTube頻道「ReHacQ-リハック-」開直播，一開頭就透露目前已不是主播身分：「最近因為我在X平台上的一則貼文引發了大規模的爭議，因此被事務所通知解約，導致我現在成為了無業人士」，更透露未來可能會朝藝人或網紅的身分繼續發展。此外，她也向因自己發言而受到傷害的人道歉，表示這次風波讓她睡不好、吃不好，兩天內就瘦了6公斤。

綜合日媒報導，川口由利本月8日在X（前推特）發文寫道：「雖然各位可能有苦衷，但我非常討厭男人在夏天時的臭味、以及不衛生的人特有的體臭」。她更透露自己為了保持清潔狀態，每天都會洗澡多次，一整年都會使用擦汗濕巾與止汗劑，並希望大多數男性也能跟這做。不料，這篇發文卻遭日本網友批評是在性別歧視，最後更糟經紀公司解約。

川口百合因批評男人體臭遭網友出征。 圖/摘自推特

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