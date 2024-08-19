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焦恩俊再婚！女兒「看新聞才知道」氣炸喊：不准再生小孩

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
焦恩俊和女兒焦曼婷。圖／翻攝臉書
焦恩俊和女兒焦曼婷。圖／翻攝臉書

56歲的焦恩俊過去演過不少大俠的角色，過去在古裝劇《小李飛刀》李尋歡、《包公奇案》展昭等角色深植人心。他在2014年與資深藝人石英女兒林千鈺再婚，女兒焦曼婷近日上節目透露，當時透過新聞才得知爸爸再婚很不開心，她便要求爸爸不能再生小孩。

焦曼婷近日上節目《單身行不行》，談起父親再婚的消息，表示自己是從新聞得知消息，當時她還打電話質問爸爸：「為何沒先講」，焦恩俊回說：「我開不了口，不知道怎麼告訴妳。」她則告訴爸爸：「你要再婚OK，但是要答應我1個條件，你不可以再生小孩，我不想把我擁有的父愛分給其他孩子。」

焦曼婷如今想起當時情況，坦言有些自私，更解釋因為當下有情緒，「那是我唯一如何讓爸爸知道我愛他，不想把他分享給別人這件事，不懂圓滑跟爸爸說我想要你的愛，只能用這樣的方式。」

焦恩俊婚禮前，焦曼婷一直猶豫該不該出席，她當時問自己：「想不想看爸爸幸福的樣子？」內心得到肯定答案後，便獨自前往爸爸婚宴送上祝福，「我希望你接下來的人生裡面，都會有一個愛你的人，願意照顧你、陪伴你的人跟你一起，那我會覺得很為你開心。」不料焦恩俊婚姻維持6年就分開，與林千鈺在2020年離婚。

焦恩俊2014年與資深藝人石英女兒林千鈺再婚，女兒焦曼婷看新聞才知道爸爸要再婚。 圖／摘自YouTube
焦恩俊2014年與資深藝人石英女兒林千鈺再婚，女兒焦曼婷看新聞才知道爸爸要再婚。 圖／摘自YouTube

焦曼婷要求爸爸再婚不能再生小孩。 圖／摘自YouTube
焦曼婷要求爸爸再婚不能再生小孩。 圖／摘自YouTube

焦恩俊(右)和林千鈺2014年結婚。本報資料照片
焦恩俊(右)和林千鈺2014年結婚。本報資料照片

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