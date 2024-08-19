61歲錢小豪「暴瘦像骷髏人」 黃秋生也嚇到

「驅魔專業戶」錢小豪近年來淡出演藝圈，去年曾因工作多次來台，而日前他現身直播中，暴瘦體態意外曝光，就連黃秋生看了也相當擔憂。

錢小豪近日與好友楊玉梅一起直播，不過他在畫面中暴瘦體態卻引來網友們擔憂，就連黃秋生也嚇得在臉書發文關心，並寫下：「嘉華兄弟，可能你看不到我的祝福，但希望你一切安好，身體健康。猶記當年練拳之日，氣吞萬里如虎。保重！」

隔不到2小時，錢小豪則在留言區回應：「其實我和黃秋生年少時候已經認識！又是同學又是師兄弟！我14歲去打擂臺！秋生清晨7點過來送我一本打擂臺漫畫！記憶如新！但是我們沒有說出去！」

日前據港媒報導，錢小豪近幾年因罹病，8個月內體重掉了18公斤，先前出席大陸影迷見面會，暴瘦模樣嚇壞許多網友。他透露，過去曾罹患過2次新冠肺炎，回到香港後胃口一直不好，才會越來越瘦。去年他來台出席活動時也透露，自己罹患慢性病高血壓、高膽固醇，目前都有按時服藥。

「驅魔專業戶」錢小豪近年來淡出演藝圈，去年曾因工作多次來台，而日前他現身直播中，暴瘦體態意外曝光，就連黃秋生看了也相當擔憂。 圖／摘自微博

「驅魔專業戶」錢小豪近年來淡出演藝圈，去年曾因工作多次來台，而日前他現身直播中，暴瘦體態意外曝光。 圖／摘自微博

「驅魔專業戶」錢小豪近年來淡出演藝圈，去年曾因工作多次來台，而日前他現身直播中，暴瘦體態意外曝光。 圖／摘自微博

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