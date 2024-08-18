邱淑貞拍三級片「赤裸羔羊」3點不露 導演王晶首吐真相
香港知名導演王晶在YouTube開設個人頻道「王晶笑看江湖」，大聊演藝圈內幕，最新一集是暢聊首位被稱為「晶女郎」的邱淑貞，他提到邱淑貞的三級片名作「赤裸羔羊」，表示當年為她設計性感而不裸露的路線，更自爆一位原本有份主演、及後推卻演出的一代超級影后。
王晶每一集節目都是話題，前幾集分享與周星馳過去的合作內幕，最新則在節目中透露，為力捧邱淑貞而在「鹿鼎記」的戲分加碼後，希望邱淑貞明白要在一眾當紅的玉女演員中出位，實在非常不容易，於是便設法在定位裡尋求突破。王晶表示：「當年葉玉卿和李麗珍就拍了幾部三級片、很豪放，引起了一陣熱潮。我問她（邱淑貞）有沒有膽向這方面發展？她說去到那裏（尺度）就不行了。」
其實王晶有為邱淑貞另作打算，要她另劃一個性感尺度：「我說千萬不要去到這樣，千萬不要真的全裸，到時妳的身段就太低了！妳要做到一個尺度，大家覺得妳很性感、而又看不到的！這個尺度我認為是我創造出來的，三點不露！」所以最後才有了為邱淑貞量身訂做的「赤裸羔羊」這部電影，同時奠定邱淑貞性感女神的地位。王晶也笑言往後不少電影製作人均以他的「三點不露」尺度作為拍攝標準。李麗珍
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