快訊

三重公車司機突自撞中央分隔島 車內一乘客輕傷

幫小孩存股18年賺849萬 他曝「報酬率160%」存股清單

為SRF案槓上中央？ 張善政：扭曲的程序廢除掉 就這個意思

認了和六月太快結婚 李易驚吐「再選一次不想生小孩」

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
李易認為當時太快結婚。圖／摘自YT
李易認為當時太快結婚。圖／摘自YT

李易六月婚後育有一對兒女，兩人先前傳出婚變，六月淡定澄清兩人已是老夫老妻，生活一切如常，彼此的身分證配偶欄也都沒變，不過李易錄「花甲少年趣旅行」，坦言當初太快進入婚姻，和六月其實還沒磨合好，更語出驚人表示如果再重來一次，他不會生小孩，因為當了爸爸之後，確實失去很多自由。

李易先被包偉銘虧想聽他坎坷又充滿酸甜苦辣的婚姻故事，李易佯怒「我哪裡坎坷了，我們只是起伏比較大而且」，不過李易也坦承，當年太快結婚，和六月的個性還沒有磨合好。

李易在節目中也說，如果再讓他重新選擇，他不會選擇生小孩，以前的他是個浪子，背起背包想去哪就去哪，不過有了小孩，就要對小孩負責，也要好好陪伴小孩，當然他也強調，他現在很愛他的小孩，他也鼓勵一起錄影的張文綺可以多談戀愛，不要被所謂的女大男小所限制。

李易坦言再來一次，不會想結婚。圖／摘自YT
李易坦言再來一次，不會想結婚。圖／摘自YT

相關新聞

邱淑貞拍三級片「赤裸羔羊」3點不露 導演王晶首吐真相

香港知名導演王晶在YouTube開設個人頻道「王晶笑看江湖」，大聊演藝圈內幕，最新一集是暢聊首位被稱為「晶女郎」的邱淑貞...

認了和六月太快結婚 李易驚吐「再選一次不想生小孩」

李易和六月婚後育有一對兒女，兩人先前傳出婚變，六月淡定澄清兩人已是老夫老妻，生活一切如常，彼此的身分證配偶欄也都沒變，不...

59歲香港凍齡男神郭晉安 離婚後網驚「斷崖式衰老」

59歲的香港視帝郭晉安5月初時宣告結束18年婚姻，不過近日被網友目擊到他現身在茶餐廳，看起來「斷崖式衰老」，與過往凍齡男神的模樣有差距。

法院判准離婚！夏克立發文吐露「無法公開回應」原因 憂心恐入獄

黃嘉千與夏克立的離婚官司纏訟2年，14日法院判准離婚，隨後黃嘉千透過經紀人回應：「所有訴求法院皆獲准，嘉千得知後感到欣慰。感謝司法，感謝大家。」

為躲千萬賭債消失台灣演藝圈25年 李茂山近況曝光

李茂山過去因為在新加坡、馬來西亞發展，而有星馬王子稱號，1986年更因與林淑容合唱「無言的結局」，而人氣暴漲，不過1999年傳出因欠下千萬賭債而離開台

《拳願》衝突韓森下戰帖：先打過我 孫安佐回應「擂台解決」：我很耐打

韓森事後接受《聯合報》專訪，喊話孫安佐不再說去烏克蘭打仗，並下戰帖「先打過我，你敢嗎？」孫安佐今（17）日於IG發聲回應了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。