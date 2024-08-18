認了和六月太快結婚 李易驚吐「再選一次不想生小孩」

李易和六月婚後育有一對兒女，兩人先前傳出婚變，六月淡定澄清兩人已是老夫老妻，生活一切如常，彼此的身分證配偶欄也都沒變，不過李易錄「花甲少年趣旅行」，坦言當初太快進入婚姻，和六月其實還沒磨合好，更語出驚人表示如果再重來一次，他不會生小孩，因為當了爸爸之後，確實失去很多自由。

李易先被包偉銘虧想聽他坎坷又充滿酸甜苦辣的婚姻故事，李易佯怒「我哪裡坎坷了，我們只是起伏比較大而且」，不過李易也坦承，當年太快結婚，和六月的個性還沒有磨合好。

李易在節目中也說，如果再讓他重新選擇，他不會選擇生小孩，以前的他是個浪子，背起背包想去哪就去哪，不過有了小孩，就要對小孩負責，也要好好陪伴小孩，當然他也強調，他現在很愛他的小孩，他也鼓勵一起錄影的張文綺可以多談戀愛，不要被所謂的女大男小所限制。 李易坦言再來一次，不會想結婚。圖／摘自YT

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