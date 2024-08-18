59歲香港凍齡男神郭晉安 離婚後網驚「斷崖式衰老」
59歲的香港視帝郭晉安5月初時宣告結束18年婚姻，不過近日被網友目擊到他現身在茶餐廳，看起來「斷崖式衰老」，與過往凍齡男神的模樣有差距。
有網友在茶餐廳巧遇郭晉安，只見他點了一杯飲料，就一個人坐在那滑手機，只見他穿的西裝筆挺，頭髮有些灰白，但過往他有著凍靈男神封號，如今這模樣有網友稱是「斷崖式衰老」，認為他離婚後變得憔悴，不過其實這是他拍新劇「金式森林」的造型，劇中飾演一位珠寶集團的主席。
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