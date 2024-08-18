法院判准離婚！夏克立發文吐露「無法公開回應」原因 憂心恐入獄
黃嘉千與夏克立的離婚官司纏訟2年，14日法院判准離婚，隨後黃嘉千透過經紀人回應：「所有訴求法院皆獲准，嘉千得知後感到欣慰。感謝司法，感謝大家。」而原本19日她要開記者會與媒體談這段期間的心路歷程，但17日經紀人通知，因為黃嘉千創傷症候群發作，因此取消記者會。
另一邊人在加拿大的夏克立18日在社群發文，表示因為收到禁制令，所以他無法對外談論案件，否則就會到刑事法庭受審，可能會在台灣入獄，因此他無法對於此案做出回應，「已公佈的裁決似乎沒有對任何一方指責過錯，而是指出婚姻中不可調節的分歧，但是我們必須等待完整的判決才能完全確定。」
更多推薦
▪八三夭台中開唱「台下全濕了」陳零九衝上台合體
▪温昇豪證實新戲10月開拍 李進良想軋一角他回：認真點
▪終結16年異國婚…黃嘉千創傷症候群發作 記者會臨時喊卡
▪舒華驚喜現身看「鬼才之道」 陳柏霖曝光原因
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言