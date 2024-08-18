法院判准離婚！夏克立發文吐露「無法公開回應」原因 憂心恐入獄

黃嘉千與夏克立的離婚官司纏訟2年，14日法院判准離婚，隨後黃嘉千透過經紀人回應：「所有訴求法院皆獲准，嘉千得知後感到欣慰。感謝司法，感謝大家。」而原本19日她要開記者會與媒體談這段期間的心路歷程，但17日經紀人通知，因為黃嘉千創傷症候群發作，因此取消記者會。

另一邊人在加拿大的夏克立18日在社群發文，表示因為收到禁制令，所以他無法對外談論案件，否則就會到刑事法庭受審，可能會在台灣入獄，因此他無法對於此案做出回應，「已公佈的裁決似乎沒有對任何一方指責過錯，而是指出婚姻中不可調節的分歧，但是我們必須等待完整的判決才能完全確定。」

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