為躲千萬賭債消失台灣演藝圈25年 李茂山近況曝光
李茂山過去因為在新加坡、馬來西亞發展，而有星馬王子稱號，1986年更因與林淑容合唱「無言的結局」，而人氣暴漲，不過1999年傳出因欠下千萬賭債而離開台灣，林淑容則曝他的近況。
據「自由時報」報導，林淑容前幾年到星馬開唱時，與許久未見的好友李茂山重逢，曝光對方樣貌、身材幾乎都沒有變，還是戴著招牌眼鏡，兩人在星馬一帶唱了好幾年，後來李茂山稱累了想要休息，之後也找不到對方，只好透過以前唱片公司的老闆聯絡，他表示暫時不想出來。
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