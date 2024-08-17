《拳願》衝突韓森下戰帖：先打過我 孫安佐回應「擂台解決」：我很耐打
孫安佐擔任真人秀《拳願之星》評審，日前爆出和另一位評審「台中燒打雞」－「台中拳王」韓森起肢體衝突，畫面流出，引起網友熱烈討論。韓森事後接受《聯合報》專訪，喊話孫安佐不再說去烏克蘭打仗，並下戰帖「先打過我，你敢嗎？」孫安佐今（17）日於IG發聲回應了。
孫安佐在IG公開「孫安佐正式回應：拳願事件」影片，直說「沒什麼大事啊」還和孫鵬狄鶯說「沒事啊爸媽，你兒子很耐打的」，被問燒打雞受訪開嗆是否有要回應，孫安佐則擺出眼神瞪著鏡頭，並直言「擂台上解決最快！」
雖然外傳兩人紛爭將「擂台對決」，不過目前主辦方還未正式官宣，被問到要對主辦單位講什麼？孫安佐則認為節目還被播出畫面就外流，認為主辦方有責任，要處理一下。兒衝突起因之一傳是他碎念選手讓人不滿，孫安佐回應：「我身為導師，本來就有權力去教育選手吧」，自認是位盡責的導師。
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