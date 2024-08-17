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黃子佼風波重創身心！張小燕首度公開露面受訪

聯合報／ 記者李姿瑩／台北即時報導
張小燕和高金素梅並肩而坐。圖／讀者提供
張小燕和高金素梅並肩而坐。圖／讀者提供

張小燕受到愛徒黃子佼醜聞波及，現在鮮少公開露面。她今天低調現身「肝病防治學術基金會」30週年活動，依舊頂著招牌藍灰色短髮，全程笑容滿面，在朋友的包圍下重拾往日風采。

張小燕在活動上隨著音樂手舞足蹈，一旁的葉璦菱、李芳雯和她親密摟抱，場內還有苗可麗、張瓊姿、郭子乾、高金素梅、王彩樺，一起為肝病防治盡一己之力宣導。

張小燕心情看起來相當好，終於願意接受訪問，也大方和工作人員合照。不過她只分享過去陪先生抗病的心得，對於其他話題依舊不願意多聊。

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葉璦菱和李芳雯摟著張小燕拍照。圖／讀者提供
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