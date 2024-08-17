聽新聞
test
0:00 / 0:00
黃子佼風波重創身心！張小燕首度公開露面受訪
張小燕受到愛徒黃子佼醜聞波及，現在鮮少公開露面。她今天低調現身「肝病防治學術基金會」30週年活動，依舊頂著招牌藍灰色短髮，全程笑容滿面，在朋友的包圍下重拾往日風采。
張小燕在活動上隨著音樂手舞足蹈，一旁的葉璦菱、李芳雯和她親密摟抱，場內還有苗可麗、張瓊姿、郭子乾、高金素梅、王彩樺，一起為肝病防治盡一己之力宣導。
張小燕心情看起來相當好，終於願意接受訪問，也大方和工作人員合照。不過她只分享過去陪先生抗病的心得，對於其他話題依舊不願意多聊。
更多推薦
▪「亞洲王子」驚傳罹甲狀腺癌！張根碩認：一年前確診
▪男星失業2年母病逝 熬過怪病購千萬房「現賺400萬」
▪花邊教主人設崩壞 懷孕諷「不孕症記者小腹凸」害崩潰
▪謝承均貼臉陳詩媛稱「王齊麟不會吃醋」被批 他吐心境
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言