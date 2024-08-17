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田中千繪來台18年終於拿到永久居留證 台北101前開心曬證
日本女星田中千繪演出魏德聖電影《海角七號》爆紅，和同劇男星范逸臣情牽多年，她早早就來台發展，今（17）日於臉書曬出在台北101前手拿中華民國居留證的自拍，開心宣布：「我終於拿到永久居留證了～😆👍🏻✨這是我今年生日最大的禮物！」
田中千繪旅居台灣已有18年，她坦言很多人可能會意外她這麼晚才拿到居留證，主要是因為她過往出境頻繁，有次在辦理居留證期間必須出境，她當時以替代居留證證明文件出去，直到3年前她申請永久居留時才發現之前的替代文件不算數，在台時間需重新計算，讓她有感「很多事情真的是親自經歷了才會知道啊～」。
田中千繪分享自身經驗，也提醒網友若有外籍友人要申請台灣永久居留證的話，這方面就要多注意了。
她開心表示「我以後永遠可以待在台灣了」，很感謝大家的照顧，也「比愛心」說道：「接下來也請多多指教」。
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