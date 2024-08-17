汪建民肺腺癌4期直播曝近況 化療如打仗2個多月前「不成人形」

男星汪建民早前直播暴瘦模樣讓人關心他健康，近期接受《聯合報》專訪證實罹患肺腺癌4期，癌細胞從右肺擴散到頸椎、腦內，已化療數月。16日晚間，他突然於臉書開直播和網友互動、抽獎，感謝大家關心。

汪建民16日晚間直播達40分鐘，表示要兌現之前的抽獎承諾，並和大家聊聊天，他中氣十足，網友讚他氣色不錯，為他加油祝早日康復，他看到許多人在線上，也感謝大家並表示看到這麼多人讓他「恢復自信了」。而他也長肉了，汪建民透露近況比之前好很多，自己5、6月時可說是「不成人形」，當時根本沒有勇氣開直播，如今能面對鏡頭和大家聊天，真的值得慶祝一下。

汪建民也說化療、電療的過程就像打仗，讓他深深感受到健康的重要。

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