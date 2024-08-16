蕭淑慎嫩尪撇性侵 突爆動手術「進廠維修」醫院照曝光

女星蕭淑慎小15歲老公梁軒安被控性侵挨告，他二度發聲否認控訴，強調清白，事件交由法律處理。然而捲性侵官司未了，梁軒安又爆將動手術。

梁軒安今（16）日凌晨曬出穿著醫院病服躺病床的照片，其中一張甚至還打開底筆電處理公事，梁軒安臉書寫道：「處理完顧客的排程及交待好助理及同仁工作事項及報價單，整理好心情好好休息，迎來明天的手術治療。」並祝大家追求人生目標路上都要平安健康，不過未透露是做什麼手術。

網友留言祝他早日康復，也有人發「問號」疑惑怎麼了？而梁軒安回應大家關心時也透露「進廠維修」。

而梁軒安助理隨後也於限動曬出他正在復原中的畫面。

梁軒安入院將動手術。圖／截自臉書／梁軒安 Eagle-軒爺

梁軒安入院將動手術。圖／截自臉書／梁軒安 Eagle-軒爺

助理曝光梁軒安「復原中」畫面。圖／截自臉書動態／梁軒安 Eagle-軒爺

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